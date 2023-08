Pflegebedürftige Seniorin in Ingolstadt vergewaltigt

Zwei Männer sollen eine pflegebedürftige, über 80-jährige Frau in deren Ingolstädter Wohnung vergewaltigt haben. Die beiden 34- und 39-jährigen Beschuldigten konnten festgenommen werden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Seniorenpflegerin entdeckt das Verbrechen

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, wollte eine ambulante Pflegerin die hilfsbedürftige und an Demenz erkrankte Seniorin am Mittwochabend in ihrer Wohnung aufsuchen, um sie zu versorgen. Dabei sei sie Zeugin des Sexualverbrechens geworden. Die Pflegerin habe besonnen reagiert, so die Polizei, die Wohnungstür von außen versperrt und den Notruf verständigt.

Opfer getroffen und nachhause begleitet

Einsatzkräfte konnten daraufhin noch am Tatort zwei Männer festnehmen. Die 34- und 39-Jährigen hätten bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet, heißt es.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hatten sie die über 80-Jährige außerhalb ihrer Wohnung getroffen und nach Hause begleitet, wo sie sich dann an der Seniorin vergangen haben sollen. Täter und Opfer kannten sich laut Polizei vorher nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Festgenommenen gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung vor. Die Beschuldigten kamen auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.