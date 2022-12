Über 50.000 Euro Schaden: Randalierer beschädigt 27 Autos

Motiv für Ausraster völlig unklar

Das Motiv des 30-Jährigen ist noch völlig unklar. Nach Angaben der Polizei war er weder alkoholisiert, noch stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen und die Besitzer beziehungsweise Eigentümer beschädigter Fahrzeuge. Der Randalierer sitzt unterdessen in Haft.

Tat erinnert an ähnlichen Fall in Straubing

Im Jahr 2018 hatte es einen ähnlichen Fall in Straubing gegeben. Damals hatten Jugendliche 50 Autos am Großparkplatz Am Hagen beschädigt. Auch hier war der Sachschaden hoch.