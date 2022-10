40.000 Euro Sachschaden: Geparkte Autos in Würzburg zerkratzt

Im Würzburger Stadtteil Sanderau wurden am Samstagabend zwischen 20 und 23 Uhr mehrere auf dem Parkplatz in der Feggrube abgestellte Autos beschädigt. Dabei wurden die geparkten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand jeweils im Bereich der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite massiv zerkratzt, so die Polizei. Der Sachschaden an den einzelnen Fahrzeugen wird auf jeweils rund 10.000 Euro geschätzt.

Polizei weiß von mindestens vier beschädigten Fahrzeugen

Aktuell weiß die Polizei von vier beschädigten Autos. Sie geht aber davon aus, dass sich die Zahl im Laufe der nächsten Tage noch erhöhen wird, wenn sich noch weitere Betroffene melden. Gesicherte Erkenntnisse zum Hintergrund der Sachbeschädigung liegen laut Polizei noch nicht vor. Zeugen der einzelnen Taten sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/457-2210 zu melden.