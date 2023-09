Turnierhundesport: Mensch und Tier gehen ans Limit

Zum ersten Mal trägt der Hundesportverein Bamberg eine deutsche Meisterschaft aus. Vorstand Annelie Habermann und ihre Vereinsmitglieder haben viel Arbeit in die Vorbereitung des Turniers gesteckt und anspruchsvolle Strecken für die rund 400 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland vorbereitet. Überwiegend große Hunde gehen bei den Disziplinen an den Start, doch laut Annelie Habermann sei jeder Vierbeiner für den Turnierhundesport geeignet. "Es ist egal, ob das jetzt ein Rassehund oder Mischling ist oder ein besonders großer oder kleiner Hund. Hunde lieben Bewegung und wollen auch mental gefordert werden und dafür ist dieser Sport super geeignet und sehr vielseitig."

Große Emotionen beim Staffellauf

Annelie Habermann weiß, wie sie Hunde motivieren kann. Die Oberfränkin veranstaltet nicht nur den Wettbewerb, sondern nimmt selbst daran teil. Unter anderem beim Combination Speed Cup, kurz CSC. Er ist als Mannschaftswettkampf konzipiert. Drei Hundeführer müssen mit ihren Hunden einen speziell aufgebauten Parkour passieren. Anders als beim klassischen Staffellauf gibt es beim CSC keine Stabübergabe. Jeder Hundeführer steht mit seinem Hund an der ihm zugewiesenen Startposition und darf erst dann loslaufen, wenn der vorherige Läufer sein Ziel erreicht hat. Es geht um Zeit und Fehlerfreiheit.

Nicht immer klappt alles wie im Training. Bei einer Teilnehmerin stürmt der Hund plötzlich vom Gelände. Die Folge: sofortiger Abbruch. Thorsten Kahlet vom Deutschen Hundesportverband (dhv): "Es kann immer passieren, dass der Hund oder die Hündin sich bei so einem Großereignis von irgendetwas ablenken lässt. Da kullern natürlich auch mal Tränen, wenn die sportliche Leistung nicht erbracht wird, wie gehofft."

Nachfolgerin steht in den Startlöchern

Es ist diese Wettkampfatmosphäre, die Jessica Bergmann schon seit ihrer Jugend begeistert. Die 30-Jährige trainiert deshalb fleißig mit der Nachfolgerin von Border Collie Recall. Noch darf die zweijährige Kayla nur von außen anfeuern, aber schon bald soll sie in die großen Fußstapfen von Recall treten.

Der Turnierhundesport in Deutschland blickt auf stolze 50 Jahre. Viele Hundesportvereine in der Region bieten Einstiegskurse an, bei denen Mensch und Vierbeiner die verschiedenen Disziplinen ausprobieren können.