Gillamoos - live dabei im Ticker

Spannung vor Aiwanger-Auftritt beim Frühschoppen

Bundesweit bekannt ist der Gillamoos in Abensberg wegen seines Politischen Frühschoppens am Montag. Traditionell treten in verschiedenen Festzelten führende Politiker ans Mikrofon und liefern sich wenige Meter voneinander entfernt einen verbalen Schlagabtausch – kurz vor der bayerischen Landtagswahl.

Für besondere Brisanz dürfte in diesem Jahr der Auftritt des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger sorgen, der wegen der Flugblatt-Affäre im Fokus steht. Für die Union haben sich CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz angekündigt, bei den Grünen spricht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für die AfD wird Bundessprecherin Alice Weidel teilnehmen. Die SPDF wartet mit dem Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und dem bayerischen Spitzenkandidaten Florian von Brunn auf. Bei der FDP ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki Hauptredner.