Tschechien stuft Deutschland als Risikogebiet ein: Die Folgen

Tschechien hat seit Montag die Corona-Ampel entlang der Grenze auf Rot gestellt und damit Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Das hat vor allem Auswirkungen für Ungeimpfte und für längerfristige Aufenthalte in Tschechien.

Kein Test- oder Impfnachweis innerhalb 24 Stunden

Der kleine Grenzverkehr für den Zigaretten- beziehungsweise Tanktourismus ist von der Einstufung zum Risikogebiet nicht betroffen. Das bestätigte auch Maximilian Feigl von der Bundespolizei Waldmünchen: "Für Grenzpendler und Kurzeinreisen bis zu 24 Stunden ändert sich nichts." Wie es auf der Internetseite der deutschen Botschaft in Prag heißt, entfällt bei Kurzeinreisen unter 24 Stunden die Pflicht zur Einreiseanmeldung sowie die Test- und Quarantänepflicht.

Menschen verunsichert

Anders sieht es bei längeren Aufenthalten in Tschechien aus: Wer sich länger als 24 Stunden in Tschechien aufhält, braucht bei der Einreise entweder einen Impfnachweis oder einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Trotz negativem PCR-Test müssen sich Ungeimpfte in Quarantäne begeben und können sich erst nach fünf Tagen freitesten.

Wie Maximilian Feigl von der Polizei Waldmünchen berichtet, rufen bei der Polizei Menschen an, die verunsichert sind und sich über die Regeln informieren wollen. Doch für die Einreise und die entsprechenden Regeln sind die tschechischen Polizisten beziehungsweise Behörden zuständig. Wie Feigl sagte, liegen noch keine offiziellen Informationen von tschechischer Seite vor - "das tschechische Innenministerium setzt das jetzt alles noch um und sollte uns dann informieren".

Lage an den Grenzübergängen bisher ruhig

Bislang gibt es bei den Grenzübergängen keine Staus, wie es heißt. Am Sonntagnachmittag war es "hektischer", da am Wochenende generell mehr Menschen zum Tanken oder Einkaufen von Deutschland nach Tschechien fahren, so Holger Lernbecher von der Polizei Furth im Wald. Am Montag aber sei wieder alles normal. Mit langen Wartezeiten oder Staus aufgrund der Einstufung zum Risikogebiet gehe man nicht aus, so Lernbecher.