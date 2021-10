08.10.2021, 10:44 Uhr

Trotz Warnstreik - Mülltonnen im Kreis Deggendorf werden geleert

Im Landkreis Deggendorf gibt es am Freitag und Samstag einen Warnstreik der kommunalen Müllentsorgung. Damit will die Gewerkschaft Verdi mehr Druck in den Tarifgesprächen aufbauen. Auf die Kunden hat der Streik nur wenig Auswirkungen.