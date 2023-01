Traumberuf Koch? Schülerinnen kochen mit Profis

"Nose to Tail": Kochen nach neuen Grundprinzipien

Ein zentrales Grundprinzip dabei ist "Nose to Tail". Dabei gehe es darum, nicht nur die Edelstücke eines Tieres zu verwerten, sondern alle Teile, erklärt Köchin Eva-Maria Heeg den Schülerinnen. Gemeinsam befüllen sie nicht nur die Brust, sondern verarbeiten auch die Kleinteile zu einem Frikassee. Das übrige Knochengerüst wird schließlich zu einer Hühnerbrühe ausgekocht. Das Prinzip gelte aber nicht nur für Fleisch, betont Heeg. Auch beim Gemüse landen die weniger schönen Stücke einfach in der Sauce. Selbst die Schalen lässt sie die Jugendlichen auskochen – für den Geschmack und die Färbung der Brühe. "So wenig wie möglich sollte im Müll landen", so Heeg, "einfach aus Respekt vor dem Produkt."

Übernahme des Familienbetriebs: Neue Generation in den Startlöchern

Die 36-Jährige hat kürzlich den Familienbetrieb "Zum Schwan" in Kürnach übernommen, genau wie Kollege Lorenz Berndt den Würzburger Schützenhof. Den Speiseplan für das Kochevent haben beide mit zwei weiteren Köchen ausgearbeitet: Dennis Imhof und Maximilian Morhard – alles Nachwuchsköche, die im Familienbetrieb nachrücken. "Da steht eine neue Generation in den Startlöchern", so Ausbildungsbotschafterin Gudrun Berndt, "eine neue Generation mit neuen Ideen und Ansätzen". Auch dadurch würden gerade viele Bereiche der beruflichen Praxis modernisiert oder neu gedacht.

Für die jungen Köche ist die Aktion der Gaststätteninnung auch eine Möglichkeit sich untereinander zu vernetzen. Gerade in der aktuell angespannten Situation dürfe es nicht um Konkurrenz, sondern vor allem um Austausch gehen, so Berndt.

Direkter Austausch mit den Profis

Der fand bei dem Kochevent aber auch mit den Schülerinnen statt. Durch den geringen Altersunterschied war die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, niedrig. "Ich habe schon gemerkt, dass es mir viel Spaß macht", sagt die Schülerin Sarah Zimmermann. Sie habe mit Eva-Maria Heeg gleich ausgemacht, in deren Gasthof ihr Schülerpraktikum zu absolvieren, "und vielleicht gehe ich dann ja doch in die Richtung".