Lisa Marie Presley mit 54 Jahren gestorben

"Schweren Herzens muss ich die erschütternde Nachricht überbringen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist", bestätigte Priscilla Presley am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Erklärung gegenüber dem PEOPLE-Magazin.

Mutter Priscilla bittet um Wahrung der Privatsphäre

"Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe. Wir bitten um Privatsphäre, während wir versuchen, mit diesem tiefen Verlust fertig zu werden. Danke für die Liebe und Gebete. Zu diesem Zeitpunkt werden wir keinen weiteren Kommentar abgeben."

Lisa Marie Presley anscheinend mit Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert

Die Musikerin, die im Laufe ihrer Karriere drei Alben veröffentlicht hat, wurde am 12. Januar ins Krankenhaus eingeliefert. Rettungssanitäter kamen am Donnerstag zu Lisa Maries Haus in Calabasas nahe Los Angeles in Kalifornien, wegen eines möglichen Herzstillstands. Zwei Tage zuvor hatte sie noch mit ihrer Mutter und Elvis-Hauptdarsteller Austin Butler die Golden Globes 2023 besucht.

Tochter von Rock-Legende Elvis

Lisa Marie wurde am 1. Februar 1968, genau neun Monate nach der Hochzeit von Elvis und Priscilla, in Memphis, Tennessee, geboren und wuchs dort auf. Im Alter von vier Jahren zog sie 1973 mit ihrer Mutter nach deren Scheidung von Elvis Los Angeles.

Als Elvis im August 1977 starb, wurde die 9-jährige Lisa Marie neben ihrem Großvater Vernon Presley und ihrer Urgroßmutter Minnie Mae Hood Presley zur Miterbin seines Vermögens. Nach deren Tod in den Jahren 1979 und 1980 wurde sie Alleinerbin und erbte auch das Anwesen ihres Vaters in Graceland.