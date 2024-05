Toter Obdachloser von Immenstadt war vorerkrankt

Der Obdachlose, der nach einem Angriff - mutmaßlich verübt durch einen 17-Jährigen - vergangene Woche in Immenstadt ums Leben kam, hatte Vorerkrankungen. Das hat ein Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Kempten dem BR auf Anfrage mitgeteilt.

Zusammenhang von Tod und Vorerkrankung wird geprüft

Demnach wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen möglichen Vorerkrankungen und der Todesursache gibt. Um welche Vorerkrankungen es geht, teilte der Sprecher nicht mit. Das müssten Sachverständige einschätzen. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt] über diese neue Entwicklung berichtet. Nach SZ-Informationen war der Obdachlose schwer an einer Hirnhautentzündung erkrankt, hatte Schlaganfälle erlitten und musste operiert werden.

Obdachloser war an Hirnblutung gestorben

Der 53 Jahre alte Mann hatte die Attacke Anfang Mai noch selbst bei der Polizei angezeigt, war dann aber wenige Stunden später an einer Hirnblutung gestorben. Als tatverdächtig gilt ein 17-Jähriger, der den Obdachlosen angegriffen haben soll. Er sitzt seit der vergangenen Woche in Untersuchungshaft. Für die Bestattung des getöteten Mannes werden in Immenstadt indes Spenden gesammelt.