Tötungsdelikt in Neumarkt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bei einem Streit in einer Wohnung in Neumarkt in der Oberpfalz ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Tatverdächtig ist ein 46-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, so die Polizei.

Für 25-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Die Polizei war am Donnerstagabend per Notruf zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie in der Wohnung einen schwerverletzten 25-jährigen Mann vor, der kurz darauf starb.

Tatverdächtiger festgenommen - Obduktion angeordnet

Der Verdächtige soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde bei dem Opfer eine Obduktion angeordnet. Offenbar hat er mindestens eine Stichverletzung. Ob der Tatverdächtige selbst den Notruf abgesetzt hat, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.