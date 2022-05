Nach Messerattacke in Bad Kötzting: Opfer außer Lebensgefahr

Nach der Messerattacke am Mittwochnachmittag (25.5.) in einem Supermarkt in Bad Kötzting befindet sich das 35-jährige Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag dem BR auf Nachfrage sagte, wird der Mann derzeit aber weiter im Krankenhaus behandelt.

Opfer wollte Streit schlichten

Gegen den mutmaßlichen Täter wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Der Messerattacke war ein Streit zwischen dem 30-jährigen mutmaßlichen Täter, der als Kunde im Supermarkt war, und einer Supermarkt-Angestellten vorausgegangen. Offenbar hatte der in Untersuchungshaft sitzende syrische Staatsangehörige dort Hausverbot. Ein weiterer Kunde, der oben genannte 35-Jährige, hatte laut Polizei schlichten wollen. Daraufhin soll der 30-Jährige auf den Mann eingestochen haben, so die Polizei.