Tödlicher Verkehrsunfall: 76-Jährige stirbt, vier Verletzte

Am Sonntagmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2104 bei Saaldorf-Surheim kollidiert. Eine 76-jährige Frau verlor dabei ihr Leben, vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Herankommenden Tesla übersehen

Gegen 12 Uhr wollte die 76-jährige Frau demnach mit ihrem Kleinwagen, in dem drei weitere Personen saßen, bei Saaldorf-Surheim von der Staatsstraße 2104 auf die Kreisstraße BGL 3 abbiegen. Dabei übersah sie den herannahenden Tesla eines 38-jährigen Salzburgers. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Fahrerseite des Kleinwagens, der durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde.

Teils schwerste Verletzungen

Alle vier Insassen des Wagens wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für die 76-jährige Fahrerin kam die Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die anderen drei Insassen kamen mit teils schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Tesla-Fahrer wurde lediglich leicht verletzt.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Die Unfallstelle war während der dreieinhalbstündigen Unfallaufnahme komplett gesperrt.