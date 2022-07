Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Rosenheim

Gegen 17:50 Uhr am Samstag fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2079 von Griesstätt kommend in Richtung Bundesstraße 15. In einer Linkskurve kurz vor der Innbrücke verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Bankett konnte er nicht mehr abbremsen. Dadurch verpasste er die Inn-Brücke, fuhr rechts an ihr vorbei und stürzte die mehrere Meter tiefe Böschung hinab. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Reanimationsversuch ohne Erfolg

Ersthelfer versuchten noch, den Mann zu reanimieren, der Rettungsdienst konnte jedoch nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen. Die Staatsstraße musste aufgrund der Bergung kurzfristig komplett gesperrt werden. Dafür war auch die Feuerwehr Griesstätt mit rund 20 Kräften im Einsatz.

Vier tödliche Motorradunfälle in einer Woche

In Oberbayern sind in dieser Woche mit diesem Unfall bereits vier Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen, eine Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.