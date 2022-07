Dank Musiala und Mané: FC Bayern feiert Supercup-Spektakel

Ein Wackler, der Drang aufs Tor zu marschieren und ein wuchtiger Flachschuss, schon war es um Leipzigs Hintermannschaft geschehen: Jamal Musiala schoss so das 1:0 für den FC Bayern München im deutschen Supercup bei RB Leipzig.

Dank des überragenden Jamal Musiala und des ersten Treffers des Liverpooler Neuzugangs Sadio Mané holte sich der FC Bayern am Samstagabend den ersten Titel des Fußball-Jahres in Deutschland. Der Meister der Saison 2021/22 bezwang den Pokalsieger RB Leipzig in dessen Stadion und in einem am Ende noch ganz schön spannenden Spektakel-Spiel 5:3 (3:0).

Sadio Mané mit dem ersten Pflichtspieltor

Zu Beginn waren allerdings die Leipziger in dem enorm temporeichen Spiel forscher: Manuel Neuer verließ früh sein Tor und sah sich dennoch von den flinken RB-Angreifern ausgetrickst. Im Strafraum musste Bayerns Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer per Kopf retten (9. Minute). Doch direkt im Anschluss setzte dann Musiala nach einem Querpass von Lucas Hernández kurz vor der 16-Meter-Linie zu seinem Dribbling an - und schoss den Ball aus acht Metern ins Tor (14.).

Seit 2012 fand der Supercup jedes Mal mit Beteiligung des FC Bayern statt, nun schafften sie den dritten Sieg in Serie. Nach dem 1:0 durch Musiala war es dann ein feines Zusammenspiel der beiden Sturmspitzen Serge Gnabry und Sadio Mané, das zum nächsten Tor führte (31.). Für den flinken Angreifer Mané, im Sommer aus Liverpool gekommen, war es das erste Pflichtspieltor.