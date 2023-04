> Tödlicher Unfall: Hochmotorisierter Pkw kracht in Brücke

In Altdorf bei Nürnberg ist ein Mensch tödlich in seinem hochmotorisierten Auto ums Leben gekommen. Zuvor war der Wagen in eine Brücke gekracht. Die Leiche im Pkw konnte bislang nicht identifiziert werden. Nun wurde eine Obduktion angeordnet.