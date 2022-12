Tödlicher Brückensturz bei Wörth: 13 Jahre Haft für Angeklagten

In einer kalten Februarnacht soll der 35-jährige Angeklagte einen 30-Jährigen aus Wörth so lange bedroht haben, bis dieser in den Main sprang – alles vor laufender Handykamera. Das Landgericht Aschaffenburg hat ihn nun wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Mord konnte ihm nicht nachgewiesen werden.

Am Abend des 17. Februar 2022 waren bei der Polizei Hinweise eingegangen, dass ein Mann in den Main gestürzt ist. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Erst rund drei Wochen später fand ein Mitarbeiter des Kraftwerks Kleinwallstadt im Landkreis Aschaffenburg die Leiche – sie trieb in der Main-Schleuse.

Beschuldigter räumte Tat ein – zumindest teilweise

Als tatverdächtig stellte sich ein 35-jähriger Bekannter des Mannes heraus, der den Mann zum Sprung animiert haben soll. Der Beschuldigte war etwa eine Woche nach der Tat in Rheinland-Pfalz festgenommen worden. Im Verlauf des Prozesses räumte der Mann Teile der Tat ein. Er ließ durch seinen Verteidiger erklären, seinen Bekannten im Februar getroffen, ihn gegen den Kehlkopf geschlagen und zum Eintauchen in den Main gebracht zu haben – zumindest bis zur Brust.

Von der Brücke zu springen sei jedoch die Idee des Opfers gewesen. Damit habe der Angeklagte nicht gerechnet. Das Opfer habe so Geschehnisse in der Vergangenheit zwischen den beiden ausräumen wollen. Beide kannten sich seit 2007 von einem gemeinsamen Aufenthalt in einer Jugendvollzugsanstalt.

Landgericht Aschaffenburg sieht Mord nicht als Tatbestand

Das Schwurgericht hat den Beschuldigten nun wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Aschaffenburger Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Strafe für den 35-Jährigen gefordert. Nach Überzeugung des Landgerichts konnte jedoch kein Mord nachgewiesen werden.