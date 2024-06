Tod durch Messerstiche: Prozess beginnt in Würzburg

Am Tatort, wenige Meter von einer Diskothek entfernt, erinnern Blumen und Kerzen an den Verstorbenen. Bekannte des Opfers beschrieben ihn als einen fröhlichen Menschen, der sich immer für andere eingesetzt hat. Der 28-jährige Alex, das Opfer der tödlichen Messerstiche, war in der Würzburger Clubszene vielen bekannt.

Die Tat im September 2023 sorgte in Würzburg und darüber hinaus für großes Entsetzen und Anteilnahme. Am Montag hat der Prozess am dortigen Landgericht begonnen. Angeklagt ist ein zum Tatzeitpunkt 22-Jähriger. Mehrfach soll er mit einer zehn Zentimeter langen Klinge auf den 28-jährigen Alex und zwei weitere Männer eingestochen haben. Der 28-Jährige erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag und zweifachen versuchten Totschlag vor.

Wollte der Getötete schlichten?

Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden vor der Diskothek "Studio" in Würzburg. Den Ermittlungen zufolge soll der Angeklagte zunächst mehrere Frauen belästigt haben. Mehrere Personen wollten ihn demnach davon abhalten – wobei sich ein kleinerer Tumult entwickelt haben soll. Aufforderungen sich zu entfernen sei der Angeklagte nicht nachgekommen.

Der bis dahin unbeteiligte Alex soll daraufhin versucht haben, den Mann von der Gruppe zu trennen – offenbar wollte er schlichten. Doch daraufhin seien auch die beiden aneinandergeraten – zunächst verbal, möglicherweise auch körperlich, vermuten die Ermittler. Dann soll der 22-Jährige das Messer gezogen und zugestochen haben. Zwei weitere Männer eilten herbei. Auch sie wurden mit jeweils mehreren Messerstichen verletzt.

Die zentrale Frage im Prozess

Nach der Tat ging der mutmaßliche Täter zur Pforte einer nahegelegenen Klinik. Er soll erheblich alkoholisiert gewesen sein. Bei dem Vorfall hatte auch er Verletzungen erlitten, unter anderem im Bereich seines Kopfes. Das Messer fand die Polizei wenig später in einem Mülleimer.

Im nun anstehenden Prozess dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie genau die Tat sich abgespielt hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Denkbar könnte allerdings auch sein, dass der 22-Jährige aus einer Art "Notwehr" gehandelt hat. Für den Prozess hat das Landgericht Würzburg mehr als 20 Verhandlungstage bis in den Herbst angesetzt.