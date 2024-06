Hochwasser-Ticker: Donaupegel sinkt bei Straubing nur langsam

12.19 Uhr: Schnellanalyse - Hochwasser durch Klimawandel verschlimmert

Einer Schnellanalyse zufolge hatte der Klimawandel Anteil am Ausmaß des Hochwassers in Süddeutschland. Der Starkregen, der die Überschwemmungen verursachte, sei dadurch bis zu 10 Prozent stärker ausgefallen als ohne menschengemachte Erwärmung, teilte das Forschungskonsortium Climameter am Freitag mit. El Niño und andere natürliche Klimaphänomene spielten demnach keine Rolle bei der Verschlimmerung.

Selbst scheinbar geringe Mengen an verstärkten Niederschlägen können unverhältnismäßig große Auswirkungen haben, wie das Forschungskonsortium erklärte. Das Ahrtal-Hochwasser von 2021 zum Beispiel sei durch den Klimawandel um 3 bis 19 Prozent verstärkt worden. Climameter ist ein von der Europäischen Union und der französischen Forschungsorganisation CNRS finanziertes Forschungsprojekt. Die sogenannte Attributionsstudie stützt sich auf meteorologische Daten der letzten 40 Jahre, wie es hieß. Die Forschenden verglichen ähnliche Tiefdruckgebiete am Ende des 20. Jahrhunderts (1979 bis 2001) mit solchen aus den letzten Jahrzehnten (2002 bis 2023). Tiefdruckgebiete, wie sie jetzt in Süddeutschland auftraten, sind demnach inzwischen etwa 10 Prozent intensiver.

11:57 Uhr: Leichte Entspannung an der Donau - geringes Risiko in Südbayern

Der Hochwassernachrichtendienst (HND) in Bayern erwartet in den kommenden Tagen eine weitere Entspannung der Lage an der Donau. Mehrere Pegelstände sollten noch am Freitag unter die höchste Meldestufe vier sinken, wie der HND in seinem Lagebericht am Vormittag mitteilte. In Niederbayern würden die Wasserstände aber voraussichtlich langsamer zurückgehen. Das Landratsamt in Straubing teilte mit, man rechne damit, dass der Pegelstand dort am Samstagmorgen wieder unter Meldestufe vier falle.

Wegen der vor allem in Süden Bayerns erwarteten Schauer und Gewitter, die teils Starkregen bringen können, rechnete der HND am Montag am Alpenrand zwar wieder mit steigenden Pegelständen. Das Risiko, dass erneut die Meldestufen drei und vier erreicht werden und im Zuge dessen größere Überschwemmungen bebauter Gebiete drohen, bezeichneten die Experten aber als gering. Auch im Laufe des Freitags rechnete der Deutsche Wetterdienst im Süden Bayerns mit einzelnen Gewittern samt Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit. Diese Mengen seien aber zumindest in der Fläche "nicht relevant", so der HND.

11.16 Uhr Behörden verärgert über Katastrophen-Touristen

In den bayerischen Hochwassergebieten ärgern sich die Helfer weiterhin über sogenannten Katastrophentourismus. "Leider erhalten wir immer noch Berichte über das Auftreten von Schaulustigen", berichtete das Landratsamt Straubing-Bogen am Freitag. "Es wird daher nochmal dringend darum geben, sich von Einsatzorten der Feuerwehren fernzuhalten und die Einsatzkräfte nicht zu behindern."

10.57 Uhr: Katastrophenfall in Neuburg-Schrobenhausen noch über das Wochenende

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz hat am Morgen entschieden, den Katastrophenfall im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bis Montag aufrechtzuerhalten. Das teilt das Landratsamt mit. Außerdem bleibt die Donaubrücke Bertoldsheim mindestens noch am heutigen Freitag gesperrt. Das Bürgertelefon ist am heutigen Freitag noch bis 12 Uhr erreichbar. Am Wochenende kann in Notfällen die 112 gewählt werden. Ab nächster Woche ist das Bürgertelefon von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter der 08431/57-112 erreichbar. Fragen zu den Soforthilfen werden telefonisch unter der 08431/57-557 (Montag-Freitag, 8-16 Uhr) oder per Mail an hochwasserhilfe@neuburg-schrobenhausen.de beantwortet.

10.35 Uhr: Viele Jungstörche tot, Totalausfall bei Bodenbrütern befürchtet

Das Hochwasser und das nasse Wetter der vergangenen Tage hat auch Auswirkungen auf die Vogelwelt: So haben in Mittel- und Nordschwaben viele junge Weißstörche nicht überlebt, sagt der Augsburger Storch- und Vogelexperte Anton Burnhauser auf BR-Anfrage. Er schätzt, dass dort etwa zwei Drittel der Küken und jungen Nestlinge gestorben sind, weil es tagelang stark geregnet hat und die Altstörche ihren Nachwuchs vor der Witterung nicht schützen konnten. Erst ab einem Alter von fünf Wochen haben die jungen Störche ein schützendes Deckgefieder, davor haben sie ein Daunenkleid, sagt der Vogelexperte. Ältere Jungtiere haben laut Burnhauser also bessere Überlebenschancen, viele jüngere dagegen habe die Wetterlage voll erwischt, wie etwa in Burgau oder Welden (Lkr. Augsburg). Doch generell gesehen sei der Verlust nicht so dramatisch wie er klinge, sagt Burnhauser. "Wir haben in Bayern einen so hohen Storchenbestand, sodass ein Katastrophenjahr wie dieses nicht so durchschlägt wie früher." Ganz anders dagegen sehe es bei den Bodenbrütern wie Rebhuhn, Feldlerche und Schafstelze aus: Hier befürchtet Anton Burnhauser nach dem Hochwasser "fast einen Totalausfall".

09.53 Uhr: Donaupegel sinkt bei Straubing nur langsam

Das Hochwasser der Donau in Straubing geht weiter nur langsam zurück. In der Stadt rechnet man damit, dass frühestens am Samstagmorgen die höchste Warnstufe 4 unterschritten wird. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Die Stabilisierung des Kößnach-Damms am Donnerstag ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden. Die Experten sehen weiterhin keine akute Gefahr eines Dammbruchs, heißt es.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Ausgabestelle für Sandsäcke in der Straßenmeisterei des Staatlichen Bauamts heute bis 18.00 Uhr geöffnet ist. Dieses Sandsack-Kontingent ist ausschließlich für Sicherungsmaßnahmen privater Gebäude im Bereich Gstütt vorgesehen. Die Bevölkerung wird außerdem nochmals darauf hingewiesen, entsprechende Vorbereitungen beim Ansteigen des Grundwasserpegels zu treffen. Das Bürgertelefon der Stadt ist nur noch heute bis 18 Uhr unter der Rufnummer 09421/944 68222 zu erreichen. Der Betrieb wird anschließend zunächst eingestellt.

09.10 Uhr: Sperrmüllsammlung im Landkreis Pfaffenhofen

In den vom Hochwasser betroffenen Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen findet heute eine Straßensammlung von Sperrmüll statt. Konkret geht es um die Gemeinden: Reichertshofen, Manching und Baar-Ebenhausen sowie um ein Teilgebiet von Hohenwart. Insgesamt schickt der Landkreis Pfaffenhofen vier Pressfahrzeuge, um die großen Mengen Müll abzuholen. Am Samstag, 8. Juni werden bis zu vier weitere Pressfahrzeuge bei den Straßensammlungen unterstützen. Aufgrund der großen Hochwasserschäden türmen sich vor vielen Häusern in den betroffenen Gemeinden kaputte Schränke, Regale, Stühle und sonstiger Müll.

08.45 Uhr: Landeswahlleiter hat keine Bedenken wegen Europawahl in Hochwassergebieten

Der bayerische Landeswahlleiter, Thomas Gößl, ist zuversichtlich, dass die Europawahl am Sonntag auch in den Hochwassergebieten regulär durchgeführt werden kann. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Gößl, "am Sonntag wird jeder und jede in Bayern zur Urnenwahl gehen können. Aber es wird in einigen Gemeinden dazu kommen, dass Wahllokale verlegt werden müssen." Dies sei in den meisten Fällen bereits im Internet oder durch Aushänge und Schilder mitgeteilt worden, so Gößl.

08.01 Uhr: Änderungen für Wähler in Allershausen wegen des Hochwassers

Wegen der Hochwasserfolgen muss die Gemeinde Allershausen für die Europawahlen am Sonntag etwas umdisponieren: Die Wähler können ihre Stimmen ausschließlich in der Ampertalhalle abgeben. Denn das in der Schule vorgesehen Wahllokal wird es nicht geben. Weil auch das Rathaus immer noch geschlossen ist, wurde für die "Wahlsachbearbeitung" eine provisorische Gemeindeverwaltung im Rathaus in Paunzhausen eingerichtet. Wer noch Briefwahlunterlagen beantragen will, muss sich dorthin wenden. Grundsätzlich empfiehlt das Landratsamt Freising allen, deren Briefwahlunterlagen verloren gegangen sind oder beim Hochwasser zerstört wurden, sich möglichst bald an die zuständige Gemeinde oder Stadt zu wenden. Bis Samstagmittag (12 Uhr) können noch Ersatzwahlscheine ausgestellt werden. Diese benötigen auch die Wähler, die nun trotz bereits gestellten Briefwahlantrags doch lieber in ein Wahllokal gehen wollen. Wer aber gar keine Briefwahl beantragt hatte und von Anfang an persönlich wählen gehen wollte, muss nur einen Ausweis vorlegen.

07.45 Uhr: Vereinzelt Starkregen in Bayern erwartet

Im Süden Bayerns kann es am Abend vereinzelt erneut zu Gewittern und Starkregen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in kurzer Zeit bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Daneben könne es auch Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde geben. Auch am Samstag könne es im Süden und in der Mitte des Freistaates vereinzelt zu starken Regenfällen kommen, teilte der Wetterdienst mit.

Nach Aussagen eines DWD-Meteorologen von Donnerstag werden bei den erneuten Regenfällen nicht die Mengen der vergangenen Woche erreicht. Dennoch könne es wegen der bereits angeschwollenen Gewässer und der durchfeuchteten Böden erneut zu erheblichen Gefahren kommen, auch für Leib und Leben.

07.03 Uhr: Noch keine Entwarnung an der unteren Donau

An der Donau gehen die Hochwasserpegel zurück, wenn auch nur langsam. Am Freitagmorgen gilt überall an der Donau zwischen Kelheim und Passau noch die höchste Meldestufe 4, also auch in Regensburg, Straubing und in Deggendorf. Es wird jedoch erwartet, dass diese vielerorts heute im Laufe des Tages oder spätestens morgen unterschritten wird. In Regensburg ist der Pegelstand innerhalb von 24 Stunden um rund 40 cm gesunken und liegt jetzt unter der 6 Meter Marke, in Passau ging der Pegelstand um rund 30 cm zurück und liegt heute Morgen bei 8,60 Meter. Noch kann nirgends Entwarnung gegeben werden, dennoch kann wohl von einer leichten Entspannung in den Hochwassergebieten entlang der Donau gesprochen werden. Die Dämme sind zwar überall arg strapaziert, aber sie halten. Sorge bereiten den Einsatzkräften aber weiter die Grundwasserpegel, die wegen der anhaltend hohen Pegelstände der Donau vielerorts weiter das Wasser in die Keller drücken.

06.44 Uhr: Lebensrettung in Rottach-Egern

Anwohner haben gestern Abend in Rottach-Egern im Landkreis Miesbach eine 64-jährige Frau aus dem Wasser der reißenden Rottach gezogen und ihr damit wohl das Leben gerettet. Laut Polizei war die Frau gegen 17.45 Uhr mit ihrem Hund Gassi gegangen. Der Hund wollte aber zu einem Nebenarm der Rottach, die Frau ging ihm nach und fiel dabei ins Wasser. Sie wurde weiter in die Rottach gezogen und rief um Hilfe. Schließlich hat eine 73-jährige den Hund der Frau auf dem Dammweg sitzend entdeckt und ihre Rufe gehört. Daraufhin reagierten drei Männer sofort, sprangen ins Wasser und zogen die bereits untergegangene Frau aus dem Wasser. Die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee half. Eine sofort eingeleitete Reanimation war erfolgreich. Die Frau war laut Polizei wieder ansprechbar und konnte ins Krankenhaus verlegt werden. Der Notarzt bezeichnete ihren Zustand aber immer noch als kritisch.

06.09 Uhr: Noch immer lokale Brennpunkte bei Donauwörth

Laut dem Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré (parteilos) gibt es immer noch lokale Brennpunkte rund um Donauwörth. So sei der Stadtteil Zusum schwer zu erreichen, der ganze Ort stehe unter Wasser, teilweise einen halben bis dreiviertel Meter. Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) die Lage in der Region ansonsten weiter entspannt. Die Meldestufe 2 sei in der Nacht unterschritten worden. Der Riedstrom, eine natürliche Ausuferung der Donau, lasse weiterhin langsam nach. Vom Behelfsdamm in Auchsesheim seien keine Probleme in der Nacht gemeldet worden. Zum Wochenende werden flächige Niederschläge erwartet, die zu einem Wiederanstieg der Wasserstände führen könnten. Dabei können laut WWA in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg wieder Meldestufen – voraussichtlich Meldestufe 1 bis 2 - erreicht werden. Auch in den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und Aichach-Friedberg können die Pegel wieder steigen. Für Bad Wörishofen wurde bereits gestern Nachmittag das Abkochgebot für Trinkwasser offiziell aufgehoben

05.50 Uhr: Stadtfest in Memmingen abgesagt

Das Stadtfest in Memmingen am Samstag (8.6.) ist abgesagt. Das teilte das Stadtmarketing mit. Das Stadtfest stehe unter dem Motto "Memmingen feiert". Angesichts der dramatischen Ereignisse in den letzten Tagen könne und wolle man aber nicht unbeschwert feiern, heißt es vom Stadtmarketing. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher betonte, in Anbetracht der Hochwasserlage und der vielen betroffenen Familien in Memmingen, im Unterallgäu und in der ganzen Region erscheine ein großes Festwochenende aktuell nicht angemessen.

05.32 Uhr: Hochwasser vernichtet die Ernte vieler Höfe

Etlichen Landwirten hat das Hochwasser die Ernte ruiniert. "Die Wassermassen haben oft große Teile der Ernte für dieses Jahr vernichtet", sagte Markus Drexler, Sprecher des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Besonders schlimm sei die Situation in Schwaben und Teilen von Ober- und Niederbayern. "Die Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen wie Getreide, Rüben, Kartoffeln und Mais, aber auch an Sonderkulturen wie Feldgemüse, Erdbeeren oder Himbeeren erreichen ein Ausmaß, das in Zahlen derzeit gar noch nicht bezifferbar ist." Es gebe Betriebe, bei denen schon seit Tagen die gesamte Nutzfläche unter Wasser stehe.

Wenn noch junge Kartoffel- oder Maispflanzen mehrere Tage unter Wasser stünden, sterben und faulen sie ab. "Auch Wiesen und Getreide, das von den Wassermassen plattgewalzt wurde, ist in den allermeisten Fällen nicht mehr zu retten oder verunreinigt", sagte Drexler.

05.30 Uhr: Anlaufstelle für Hochwasser-Hilfen in Babenhausen eingerichtet

Der Markt Babenhausen hat im Feuerwehrhaus eine zentrale Anlaufstelle zur Vermittlung von Hilfsangeboten für die Betroffenen des Hochwassers eingerichtet. Dort werden alle eingehenden Angebote koordiniert und an hilfsbedürftige Haushalte vermittelt, sagte Bürgermeister Otto Göppel (CSU) dem BR.

Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend. Zahlreiche Landwirte helfen zum Beispiel mit ihren Traktoren, unbrauchbar gewordenen Hausrat aus den überfluteten Gebäuden abzutransportieren, so der Bürgermeister. Für den Samstag habe sich eine Gruppe "mit schwerem Gerät" aus München angekündigt, die schon bei den großen Überschwemmungen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 bei den Aufräumarbeiten geholfen habe.

05.25 Uhr: Nach Hochwasser - Donaubad-Freizeitanlagen in Neu-Ulm eröffnen wieder

Mit vollem Einsatz und Sonderschichten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Donaubades in Neu-Ulm nach dem Hochwasser am Wochenende gearbeitet. Nun kann das Bad und die Freizeitanlagen am heutigen Freitag und damit früher als gedacht wiedereröffnet werden. Laut einer Mitteilung des Donaubades werden nahezu alle Bereiche wieder in den regulären Betrieb gehen. Neben dem Erlebnis- und Freibad gehören dazu auch Wohnmobil-Stellplätze. Das Donaubad selbst war durch eine Hochwasserschutzmauer und zusätzlich eingesetzte Trennwände von Oberflächenwasser verschont worden.

05.00 Uhr: Kriseninterventionsdienst kümmert sich um Hochwasser-Betroffene

Der Kriseninterventionsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes aus Neuburg-Schrobenhausen besucht momentan die Menschen aus der Region, die es beim Hochwasser besonders schlimm erwischt hat, z.B. in Stepperg. Mit einem Boot wurde das Seelsorgeteam in Stepperg zu den betroffenen Anwohnern gefahren. Das Wasser stand teilweise noch so hoch, dass sie mit dem Boot sogar über einen Gartenzaun fahren mussten. In Zweierteams besuchen sie die Betroffenen. Ihre Aufgabe sei es, zuzuhören und nachzufühlen, was die Menschen brauchen, erklärt Leiterin Margot Koschmieder. Die Anwohner in Stepperg hätten einfach ein offenes Ohr gebraucht. Die Rückmeldung auf ihren Besuch sei sehr positiv gewesen.

03.30 Uhr: Geschätzter Millionenschaden in Mainstockheim

Auch in Mainstockheim im Landkreis Kitzingen dauern die Aufräumarbeiten an. Zugleich wird die Dimension der Schäden immer ersichtlicher. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs (Freier Bürgerblock Mainstockheim) schätzt den Gesamtschaden auf etwa eine Million Euro. Dies beinhalte die privaten sowie die öffentlichen Schäden in Mainstockheim. Viele Bürgerinnen und Bürger Mainstockheims hätten laut Fuchs keine Elementarschadensversicherung, da sie diese aufgrund der Mainnähe nicht erhalten haben oder bezahlen können. Viele würden jetzt auf Entschädigungen durch den Staat hoffen. Die Kosten für die Entsorgung übernimmt der Landkreis.

03.30 Uhr: Mindestens 12.000 Einsatzkräfte in Schwaben im Einsatz

Bei der Hochwasserkatastrophe in Schwaben waren nach bisher mindestens 12.000 Einsatzkräfte im Einsatz. Das ergibt sich aus allen Schätzungen der betroffenen Landkreise zusammengerechnet. Am meisten Einsatzkräfte waren nach den Schätzungen im Landkreis Dillingen unterwegs. Hier waren es laut Landratsamt mehr als 4.400. In Günzburg spricht das Landratsamt ebenfalls von mehr als 4.000.

Besonders hervorgehoben wird auch von den Landratsämtern die überregionale Unterstützung. So halfen beispielweise im Landkreis Neu-Ulm Feuerwehren aus Lechaschau in Tirol sowie aus Oberstdorf. In Günzburg halfen DLRG-Kräfte aus Oberfranken und auch aus Baden-Württemberg. An vielen Orten wurde außerdem mit technischem Equipment und Sandsäcken unterstützt. Wie viele private Helfer außerdem unterstützt haben, kann nicht geschätzt werden.