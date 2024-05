Offenbar Islamkritiker Stürzenberger in Mannheim niedergestochen

Bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Polizei am Freitagmittag einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt. Er habe zuvor mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Offenbar Islamkritiker Stürzenberger niedergestochen

Unter den Verletzten befindet sich auch ein Polizeibeamter. Wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

In Sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Mann an einem Werbestand auf Personen einsticht und in der Folge auch auf einen Polizisten – schließlich wird der Angreifer niedergeschossen. Berichten mehrerer Medien zufolge soll es sich bei einem der Verletzten um den bayerischen Islamkritiker Michael Stürzenberger handeln. Die Polizei bestätigte das bislang nicht. Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs.

Kundgebung von islamkritischem Verein angegriffen

Laut der Stadt Mannheim war es zu dem Einsatz rund um einen Infostand von "Pax Europa" auf dem Marktplatz gekommen, wie der SWR meldet. "Pax Europa" ist ein rechtspopulistischer Bürgerverein mit Sitz in Krefeld und gilt als islamkritisch. Stürzenberger führt seit dem Jahr 2022 Kundgebungen mit dem Verein durch. Die Gruppe Pax Europa berichtete am Freitag auf ihrer Internetseite, dass eine ihrer Kundgebungen in Mannheim attackiert worden sei. Dabei seien Stürzenberger, mehrere Helfer und ein Polizist von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Laut dem Evangelischen Pressedienst wurde der Angriff im Livestream Stürzenbergers übertragen.

Wer ist der Islamkritiker Stürzenberger?

Stürzenberger war von 2003 bis 2004 kurzzeitig Sprecher der CSU in München. 2011 verließ er die CSU und verschreibt sich seitdem dem Kampf gegen den Islam. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz erwähnte ihn zuletzt im Jahr 2022 in seinem Verfassungsschutzbericht. "Michael Stürzenberger ist weiterhin die zentrale Person der verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene in Bayern", heißt es dort. Es lägen zahlreiche Anhaltspunkte vor, "dass Stürzenberger und sein Umfeld verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen verfolgen".