Dauerregen und Hochwasser - Doch "nicht alle sind kooperativ"

Einsatzkräfte fahren mit Schlauchbooten durch Straßen, die sich in reißende Ströme verwandelt haben. Hubschrauber retten Eingeschlossene aus ihren Häusern. "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben", hieß es zum Beispiel im Diedorfer Ortsteil Anhausen im Landkreis Augsburg. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besuchte das Hochwassergebiet in Diedorf und betonte, jetzt gehe es darum, Schaden für Leib und Leben abzuwenden. Er appellierte er an alle Bewohner, "das zu machen, was die Sicherheitskräfte sagen" - und Evakuierungsaufforderungen Folge zu leisten. Doch selbst wenn das Wasser schon ins Haus läuft, wollten nicht alle Bewohner in den bayerischen Hochwassergebieten ihre Häuser verlassen.

Nicht alle verhalten sich kooperativ

Nicht überall verhalten sich die Menschen kooperativ, kritisieren ehrenamtliche Helfer wie Jürgen Bornemann von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der in Babenhausen bei den Evakuierungsmaßnahmen im Einsatz war. Natürlich verstehe er die Bürger, die Hab und Gut nicht aufgeben wollten. Doch Sachwerte ließen sich ersetzen. Wichtig seien Leben und Gesundheit der Personen. Von daher bitten die Einsatzkräfte alle, die aufgefordert würden, ihre Häuser auch zu verlassen.

Im Gemeindegebiet Babenhausen gebe es derzeit keinen Strom – also auch keine Heizung. Das sei für die Anwohner ein Problem. Aber es sei auch für die Rettungskräfte ein Problem - und zwar, wenn sie - wenn sich die Lage verschärfe - noch einmal zu einem Einsatz aufbrechen müssten, betonte der Helfer. Rettungskräfte wiesen zudem darauf hin, dass es schwierig sein könnte, wenn Zurückgebliebene, zum Beispiel wegen eines medizinischen Notfalls, plötzlich Hilfe brauchten.

Fußgänger klettern über Hochwasserschutz

Im Landkreis Neu-Ulm forderte die Polizei auf X (ehemals Twitter) die Menschen auf, keine privaten Drohnen steigen zu lassen, weil Rettungshubschrauber im Einsatz sind. An der Donau in Neu-Ulm am "Insel-Schwal" kletterten zeitweise Fußgänger über den mobilen Hochwasserschutz. "Wir bitten dies dringlichst zu unterlassen. Es besteht Lebensgefahr", schrieb die Polizei auf X.