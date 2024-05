Tirschenreuth bekommt "zweites Rathaus"

In Tirschenreuth wird am Freitag, 31. Mai mit einem Festakt das neue, zweite Rathausgebäude eingeweiht. Nach gut vier Jahren Bauzeit und Kosten in Höhe von rund 13 Millionen Euro wird das zweite Rathaus mit einer Festrede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet. Die Bauzeit war damit rund ein halbes Jahr länger als ursprünglich geplant, der 2019 angesetzte Kostenrahmen von 13 Millionen Euro wurde allerdings eingehalten.

Stadt wollte Immobilienspekulation verhindern

Das Rathaus II ist, wie auch das Rathaus I, Teil des historischen Stadtkerns von Tirschenreuth. Die Stadt hatte das sogenannte Ruffing-Areal am Marktplatz bereits 2016 erworben, um möglichen Immobilienspekulationen mit dem zentral gelegenen Gebäude vorzugreifen. Die denkmalgeschützten Fassaden wurden bei der Sanierung erhalten: Das Gebäude wurde innen entkernt und vollständig umgebaut, das ehemalige Lager auf der Rückseite abgerissen und durch einen angeschlossenen Neubau ergänzt.

Künftig werden im zweiten Rathaus die Tourist-Info, das Forstbüro, das EDV-Büro, das Bauamt sowie die Kämmerei beheimatet sein – ebenso wie der Sitzungssaal des Stadtrates und eine öffentliche, barrierefreie Toilette.

Bürgermeister nannte alte Situation "desolat"

Das historische Rathaus Tirschenreuth war in den letzten Jahren zu klein für die dortige Stadtverwaltung geworden. Bürgermeister Franz Stahl (CSU) hatte vor dem Maßnahmenbeginn 2019 geäußert, dass man sich zwar arrangiere, die Situation aber desolat sei und nichts mit einer modernen Stadtverwaltung zu tun habe. Einzelne Abteilungen waren daher schon vor einigen Jahren ausgelagert worden und können mit dem Neubau nun auf den Marktplatz zurückkehren.