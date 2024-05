Eurofighter übt spektakuläre Manöver über dem Lechfeld

Der Fliegerhorst Lechfeld war heute Anziehungspunkt für viele Schaulustige. Angelockt hatte sie eine Übung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau. Ein Eurofighter probte für eine Flugshow bei der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) am Wochenende in Berlin, erklärte ein Sprecher des Luftfahrtbundesamtes dem BR.

Spektakuläre Manöver des Eurofighters

Die Maschine war teilweise im Tiefflug unterwegs, auch der Nachbrenner kam zum Einsatz. Deshalb hatte die Bundeswehr vorab vor erhöhtem Lärmaufkommen gewarnt. Zu hören und zu sehen war der Übungsflug vor allem im südlichen Landkreis Augsburg und im nördlichen Landkreis Landsberg.

Bundeswehr soll Leistungsfähigkeit demonstrieren

Die Bundeswehr möchte damit die Leistungsfähigkeit des Eurofighters, dem modernsten Kampfflugzeug der Luftwaffe, einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Darum wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 damit beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration mit dem Eurofighter durchzuführen. Da die Übung im unmittelbaren Umfeld des Fliegerhorsts stattfand, wurde der zivile Flugbetrieb, wie etwa am Flughafen Memmingen, laut dem Luftfahrtbundesamt nicht beeinträchtigt.