> Tier macht Sachen: Reh fährt mit Polizeiauto zurück in Wald

Einen ungewöhnlichen Beifahrer hatten Polizisten in der Oberpfalz. Mit Streifenwagen und Blaulicht haben sie ein verirrtes Reh zurück in den Wald gebracht. Das Tier hatte zuvor in Sulzbach-Rosenberg beinahe einen Autounfall verursacht.