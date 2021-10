TH Deggendorf: Nächster Schritt für Erweiterung abgeschlossen

Das Kloster Metten im Landkreis Deggendorf hat mit dem Freistaat Bayern ein Erbbaurechtsvertrag für die Erweiterung der Technischen Hochschule Deggendorf unterzeichnet. Damit wird laut Wissenschaftsminister Bernd Sibler die nächste Phase für die Erweiterung der TH eingeläutet.

Kloster erhalten

In den Räumlichkeiten des Benediktinerklosters Metten sollen nach der Renovierung Studiengänge im Gesundheitsbereich angesiedelt werden. Minister Sibler spricht von einem Meilenstein und einer Win-win-Situation: “Mit dem Kloster Metten als Standort können wir der Hochschule in Zukunft campusnahe zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügungen stellen, die sie dringend benötigt. Gleichzeitig unterstützen wir das traditionsreiche Kloster Metten in seinem jahrhundertelangen Bemühen um den Erhalt der eigenen Gebäude und damit seiner Identität.”

Die TH-Deggendorf bietet nach eigenen Angaben seit 2015 Studiengänge im Bereich Gesundheit an. Derzeit studieren 1.000 junge Menschen in den zehn Gesundheitsstudiengängen. Die TH Deggendorf kann jetzt einen Projektantrag für den Umbau stellen.