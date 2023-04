Teurer, aber regional und pestizidfrei: Fränkische Erdbeeren

Seit Monaten schon gibt es in den Supermärkten Erdbeeren aus Spanien, Griechenland und Ägypten – weit gereist und ökologisch problematisch, kritisiert Ökotest. Bereits im Februar hat die Zeitschrift 13 Erdbeerpackungen aus Spanien auf Schadstoffe getestet, in acht Packungen wurden teilweise richtige "Pestizidcocktails" nachgewiesen. Fungizide und Insektizide, zum Teil krebserregend. Wie sieht es mit deutschen Erdbeeren aus, aus dem Freiland oder aus dem Gewächshaus?

Im Knoblauchsland werden Erdbeeren seit Ende März geerntet

Fritz Boss ist Gärtnermeister im Nürnberger Knoblauchsland und bei ihm werden bereits seit 25. März Erdbeeren geerntet. In einem riesigen Gewächshaus, zwei Hektar unter Glas. 200.000 Erdbeerpflanzen wachsen hier in langen Metallkästen, nicht in Erde, sondern in einem Substrat aus Moos, einem Torfersatzprodukt. Gedüngt und bewässert wird automatisch. Und synthetische Pflanzenschutzmittel? Null, sagt Fritz Boss, der aber kein Bio- sondern ein konventioneller Erdbeeranbauer ist.

Unter Glas braucht es keine Pestizide

Die Erklärung ist einfach: "Es geht ohne Pflanzenschutzmittel. Wir dürften zwar mit Chemie spritzen, aber wir brauchen es nicht, denn wir haben hier ein Gewächshausklima und wenn wir das gut steuern, dann bringen wir es hin, dass wir nichts spritzen müssen", sagt der Gärtnermeister. Mit Rohren am Boden wird das Gewächshaus geheizt, die Kästen mit den Erdbeeren hängen auf Brusthöhe, die aufsteigende Wärme trocknet die Blätter der Erdbeeren, das verhindert Pilzkrankheiten.

Nützlinge vertilgen Schädlinge

Erdbeeren sind aber nicht nur empfindlich gegen Schimmelpilze, sondern werden auch von Spinnmilben befallen. Dagegen setzt Fritz Boss Nützlinge ein: Raubmilben, die die Spinnmilben fressen. Überall zwischen den Erdbeeren hängen kleine Tütchen, gefüllt mit Weizenkleie, in denen die Raubmilben leben. Durch ein kleines Loch in der Tüte können die Raubmilben ins Freie und fressen die Schädlinge. Biologischer Pflanzenschutz im konventionellen Anbau. Nur wenn das nicht ausreicht, spritzt Boss mit einem Pflanzenstärkungsmittel, einer Kalklösung. "Das ist eine Lauge, die mag kein Pilz und mag auch kein Schädling", so Fritz Boss.

Chemie ist billiger als Nützlinge

Doch warum wird dann in Spanien so häufig gespritzt? Dort werden die Erdbeeren meist in Folientunneln angebaut. Fritz Boss hat eine einfache Erklärung: "Wenn die spanischen Erdbeeren hier billigst verkauft werden, obwohl sie 3.000 Kilometer auf dem Buckel haben, da bleibt an Erlös für die spanischen Bauern fast nichts übrig. Die können sich keine Nützlinge leisten, chemische Pflanzenschutzmittel sind billiger." Fritz Boss gibt für seine Raubmilben im Gewächshaus jährlich 20.000 Euro aus, derzeit kosten 500 Gramm Erdbeeren bei ihm sechs Euro.