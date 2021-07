Technischer Defekt: Mobiles Impfzentrum in Schwandorf brennt aus

In Schwandorf ist ein mobiles Impfzentrum komplett ausgebrannt. Wie die Polizei heute mitteilt, war den Betreibern des Impfzentrums vor einem Großmarkt in Schwandorf am Samstagabend Rauch im Inneren des Anhängers aufgefallen.

Personal und Kunden vorsorglich in Sicherheit gebracht

Gleich darauf schlugen ihnen bereits Flammen entgegen. Die Mitarbeiter konnten sich selbstständig retten, das Impfmobil stand allerdings kurze Zeit später komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Warenhaus verhindern, trotzdem wurde dessen Fassade beschädigt. Sämtliche Kunden und das Personal des Großmarktes wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Feuer im Impfzentrum richtet 100.000 Euro Sachschaden an

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Grund für das Feuer ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an der Impfstation, so die Polizei. Der Sachschaden ist aber erheblich und liegt bei mindestens 100.000 Euro.