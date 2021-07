Corona-Ticker Oberpfalz: Impfungen für alle, ohne Termin

8:30 Uhr: Impfmöglichkeit in Regensburg für alle, ohne Voranmeldung

Der Impfbus des Gesundheitsamts Regensburg macht am Dienstag, 20. Juli, einen Boxenstopp am Bezirksklinikum. Das kündigte die Medbo (Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz) in einer Pressemitteilung mit. Von 11 bis 16 Uhr steht demnach der Impfstoff von Biontech für alle bereit - ohne Voranmeldung, ohne Terminvereinbarung.

Schnell und vor allem unkompliziert soll die Impfaktion für Erstimpfungen am Bezirksklinikum für die Impfwilligen sein. An der Rezeption werden die Formalitäten bis hin zur Registrierung im Impfportal übernommen, hieß es. Für einen digitalen Impfnachweis muss jeder im Impfportal erfasst sein. Jeder, der noch vor dem Urlaub immunisiert werden will, sollte Personalausweis und am besten auch Impfpass mitbringen. Der Bus steht am 20. Juli gleich neben dem Besucherparkplatz am Bezirksklinikum Regensburg in der Universitätsstraße 84.