Tausende beobachten Landung des Flugzeug-Giganten Antonov

Tagelang auf Landung hingefiebert

Viele sind begeistert von der Landung, nur Max Erhard-Neuerer ist nicht ganz überzeugt: "Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich habe ihn mir größer vorgestellt." Ganz anders sieht das Erik Denner aus Fürth, er ist total begeistert. Tagelang hat er auf die Landung hingefiebert: "Heute Nacht konnte ich nicht richtig durchschlafen, ich war einfach aufgeregt", erzählt er. Ein solches Flugzeug in Nürnberg sei schon etwas Besonders, das käme nicht alle Tage vor, sagt er. Gerade, dass er bei der Landung direkt unter der Antonov stand, wird er nicht so schnell vergessen.

Mehrere Tausend Menschen beobachten die Antonov-Landung

Die Polizei schätzt, dass etwa 2.000 Menschen die Landung am Flughafen in Nürnberg mitverfolgt haben. Viele hätten an der Ost- bzw. Westseite des Flughafens gestanden, sagte eine Sprecherin. Auch auf den Parkdecks des Airports waren zahlreiche Menschen, die die Landung beobachteten. Mit einem solchen Ansturm an einem Dienstagmorgen habe er nicht gerechnet, sagt Flughafensprecher Christian Albrecht. Es freue ihn aber, dass so viele Menschen Interesse an der Landung gehabt hätten. Das größere Frachtmaschinen am Flughafen landen sei nichts ungewöhnliches – die Landung der Antonov hingegen sei schon ein Highlight.

Riesen-Flugzeug hat Material für Anlagenbau an Bord

Die Maschine war in den USA, in Columbus/Ohio gestartet und hatte Material für den Anlagenbau an Bord. Diese Teile seien sehr sperrig und groß und müssten deshalb mit so einem Flugzeug transportiert werden, so Flughafensprecher Albrecht. Die Antonov kann rund 120 Tonnen zuladen. Am Mittwoch soll die Maschine wieder abheben, voraussichtlich gegen 11.00 Uhr am Vormittag. Gut möglich, dass dann wieder viele Neugierige am Zaun um den Flughafen herum stehen und den Start live mitverfolgen.