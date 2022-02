Job-Motor Airport Nürnberg: Jedes Flugzeug schafft Arbeitsplätze

Eine Maschine der Corendon Airlines landet in Nürnberg. Es ist der sogenannte FCN-Flieger, in den Vereinsfarben und mit dem Logo des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Er ist eine der beiden hier stationierten Maschinen der europäischen Fluggesellschaft, die auf touristische Ziele spezialisiert ist. Schon 2019 hat die Airline in Nürnberg ein Flugzeug stationiert, die zweite Maschine kam im November vergangenen Jahres dazu. Für ihre Basis hat die Airline-Techniker eingestellt, die ein Ersatzteillager vor Ort betreiben. Ein eigener Stationsleiter kümmert sich um den Workflow. Doch das ist noch nicht alles.

Jedes Flugzeug braucht 36 Crew-Mitglieder

Thomas Braun, Deutschland-Repräsentant der Corendon Airlines, erklärt, man benötige pro Flugzeug sechs Besatzungen. Jede Besatzung bestehe aus sechs Crew-Mitgliedern. Bei zwei in Nürnberg stationierten Flugzeugen seien das 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dauerhaft in Nürnberg leben.

Teilweise, so Braun, kämen sie aus der Region und wurden eingestellt, teilweise seien sie dauerhaft in Nürnberg stationiert, um ihre Einsätze fliegen zu können. In beiden Fällen profitiert die Region.

Crews sorgen für Planungssicherheit beim Airport Hotel

Von dem Flugpersonal, das Corendon Airlines dauerhaft in Nürnberg stationiert hat, profitiert das Mövenpick Hotel am Airport. Viele Crew-Mitglieder wurden von der Fluggesellschaft hier einquartiert. Deshalb hat dieses Hotel die beiden Corona-Jahre besser überstanden als manch anderes Stadthotel.

Zwar habe es auch bei ihm Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit gegeben, schildert Geschäftsführer Alwin Burkhart, doch es musste niemand entlassen werden. Fünfzig von insgesamt einhundertfünfzig Zimmern seien von den Crews belegt. Damit sei das Hotel zu dreißig Prozent ausgelastet, erklärt Burkhart. In den beiden verlustreichen Pandemiejahren habe das enorm geholfen, und es helfe noch immer, weil einfach eine Planungssicherheit da sei.

Jeder Flug von und nach Nürnberg schafft Arbeitsplätze

Nach dem Frühstück treffen sich die Crew Mitglieder zu einer kurzen Besprechung im Hotel. Gleich werden sie die FCN-Maschine übernehmen und nach Teneriffa abheben. Der leitende Flugbegleiter informiert auf Englisch über Flugroute, Wetter, die Flugzeug Auslastung und Passagiere, die besondere Unterstützung brauchen.

Unterdessen checken die Fluggäste ein. Je mehr Flugzeuge am Airport Nürnberg stationiert sind und je mehr Flüge dadurch aus und nach Nürnberg stattfinden, desto mehr Personal wird auch am Boden zur Abfertigung gebraucht.

Airport Nürnberg: Kurze Wege - keine Wartezeiten beim Start

Corendon Airlines nimmt für Check-in, Gepäckabfertigung und Passagier-Transport die Dienstleistung einer Flughafen Tochtergesellschaft in Anspruch. Durch die kurzen Wege geht die Abfertigung in Nürnberg deutlich schneller als anderswo.

Auch beim Start gebe es keine Wartezeiten. Auf das gesamte Jahr gerechnet, spare eine Airline dadurch viel Zeit und sei erheblich effizienter, sagt Michael Hupe, der Geschäftsführer des Airport Nürnberg.

Flughafen sucht mehr als 50 neue Angestellte

Im Sommer werde man am Airport mindestens fünf Maschinen stationiert haben, so Hupe. Zwei von Corendon, zwei von Ryanair und ein Flugzeug von SmartLynx, einer lettischen Airline, das auch im touristischen Bereich eingesetzt werde. Insgesamt müsse man jetzt mindestens fünfzig bis sechzig Personen zusätzlich einstellen, um den Sommerflugplan sicherzustellen.

Nicht nur für Check-in oder Ticketverkauf sucht der Flughafen Personal. Auch für die sogenannten Ramp Services, also das Be- und Entladen von Flugzeugen. Weitere Arbeitskräfte werden für die Vor- und Nachbereitung von Flügen, die Lagerlogistik und die Airport Shops gesucht.

Neue Reiseziele bringen auch Touristen nach Nürnberg

Draußen auf dem Rollfeld nimmt der Kapitän die FCN-Maschine der Corendon Airlines routinemäßig nochmal persönlich in Augenschein. Der Nürnberger Airport ist attraktiv. Er hat eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis. Airlines können im Sommer bis zu viermal täglich Ziele anfliegen und abends noch landen. 189 sonnenhungrige Passagiere sind inzwischen an Bord.

Jedes neue Reiseziel, das von Nürnberg aus angeflogen werde, bringe auch wieder Touristen nach Nürnberg. Und davon könnten Hotellerie, Gaststätten, Museen und der Einzelhandel profitieren, freut sich Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas. Der Flughafen selbst habe knapp 900 Beschäftigte, so Fraas, aber er generiere in der gesamten Metropolregion etwa 12.000 Arbeitsplätze, durch direkte und indirekte Effekte.

Von Gewinnzone weit entfernt: Flughafen versucht kostendeckend zu fliegen

Es kann losgehen. Der Flug ins sonnige Teneriffa startet. Nach zwei verlustreichen Pandemie-Jahren hofft man beim Airport Nürnberg, dieses Jahr wenigstens wieder kostendeckend fliegen zu können.

Man habe pandemiebedingt im Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von 40 Millionen Euro gehabt, 2021 ebenfalls Verluste. Vorrangiges Ziel sei jetzt, die Betriebskosten decken zu können, sagt Airport Chef Michael Hupe.

Fliegen wird künftig teurer werden

Von mehr als vier Millionen Fluggästen – wie vor der Pandemie – sei man weit entfernt. Mit Gewinnprognosen ist Hupe vorsichtig. Die Pandemie habe viel verändert. Unternehmen hätten ihre Konferenzen zwangsläufig digital abgewickelt. Man müsse damit rechnen, dass das so bleibe und Geschäftsreisen weniger würden.

Zudem werde der Treibstoff immer teurer und künftig – im Zuge des Erreichens der Klimaziele – europaweit die CO2-Bepreisung erhöht. Das alles müssten Airlines auf die Ticketpreise umlegen. Fliegen werde also teurer und die Nachfrage könnte sinken, fürchtet Airport Geschäftsführer Hupe. Deshalb rechne er erst in etwa zehn Jahren wieder mit Gewinnen.