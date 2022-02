Feuerwehrtraining: Flugzeugbrand "made in Deggendorf"

Media

Es passiert sehr, sehr selten - aber es passiert: Feuer an Bord eines Fliegers, am Fahrwerk, den Turbinen, im Cockpit. Dann ist die Flughafenfeuerwehr gefordert - und die braucht Trainingsmöglichkeiten. Heiße Tests am mobilen Flugzeugbrandsimulator

© BR/Christian Riedl

Bildrechte: BR/Christian Riedl