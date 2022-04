Mutmaßlicher Vergewaltiger in Obing festgenommen

In der Nacht auf Samstag, den 2. April, soll ein Mann eine Frau auf dem Nachhauseweg in Obing im Landkreis Traunstein vergewaltigt haben. Die 54-Jährige war in der Tatnacht zu Fuß unterwegs, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Der Mann hat sein Opfer von hinten angriffen. Anschließend hat er es in einer nahegelegenen Wiese am Ortsrand vergewaltigt. Der Täter stahl der Frau auch Bargeld.

Beweismittel bei Wohnungsdurchsuchung begründen Tatverdacht

Das Opfer konnte später nach Hause flüchten und die Polizei verständigen. Die Frau wurde von einem Notarzt medizinisch versorgt und kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach einer Woche intensiver Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft hat die Kripo Traunstein nun einen 31-jährigen Mann mit rumänischer Staatsbürgerschaft festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Obing konnte die Spurensicherung Beweismittel sichern, die den dringenden Tatverdacht für das Sexualverbrechen begründen.

Tatverdächtiger für weitere Tat verantwortlich?

Seitdem der Haftrichter am Amtsgericht Rosenheim am 10. April Haftbefehl erließ, sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Nach Informationen des Polizei-Sprechers wird nun weiter ermittelt.

Dabei werde auch geprüft, ob der Beschuldigte für eine weitere Tat verantwortlich sein könnte. Am 13. März hatte sich ein Mann zu einer jungen Frau ins Auto gesetzt und die Frau bedroht. Sie konnte aus dem Auto entkommen und blieb bis auf eine leichte Schnittwunde im Gesicht unverletzt.