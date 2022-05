Tatort Umkleidekabine: Mädchen bei Diebstahl erwischt

In einem Modegeschäft in der Memminger Fußgängerzone haben zwei Mädchen in einer Umkleidekabine offenbar die Etiketten von Kleidung und Schuhen entfernt und wollten damit rausspazieren. Aber am Ende ging diese Rechnung nicht auf.