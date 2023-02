Tagesgespräch: Kinderarmut in Bayern – was brauchen Betroffene?

Eine Meldung, die aufhorchen lässt: Die Kinderarmut wird auch in Bayern immer sichtbarer. Bei der Einrichtung "Die Arche" in München hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die ein kostenloses Mittagessen bekommen, innerhalb eines Jahres verdoppelt. Viele einkommensschwache Haushalte würden derzeit mit hohen Preisen für Lebensmittel und Energie kämpfen, betont Larissa Rauter. Sie ist die Leiterin der Arche.

Auch der Kinderschutzbund in Bayern weist auf das Problem hin. "Wir beobachten eine rasch wachsende Armut in Bayern, die Familien und damit auch Kinder trifft", heißt es dort. Laut Statistik sind bis zu 20 Prozent aller Kinder in Bayern armutsgefährdet – und damit gleich viele wie bundesweit.

Betroffen von Armut – was brauchen Familien?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Christoph Peerenboom ist Larissa Rauter von der Einrichtung "Die Arche" in München. Diskutieren Sie mit ihr, welche Veränderungen Sie beobachten. Wo wird Kinderarmut in unserer Gesellschaft sichtbar? Wo bleibt sie womöglich verborgen? Welche Hilfe brauchen betroffene Familien mit Kindern?

