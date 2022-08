Suche nach Winterquartieren endet für Fledermäuse oft tödlich

In Augsburg kommt es derzeit immer wieder vor, dass Fledermäuse durch Treppenhäuser und Gebäude in der Innenstadt umherflattern, wobei der Ausdruck "Flattern" den einzigen Säugetieren, die fliegen können, nicht gerecht wird. Denn Fledermäuse können weitaus besser in der Luft manövrieren als jedes Flugzeug.

Tödliche Suche nach Platz zum Überwintern

Befinden sich Fledermäuse im Haus, haben sie sich wahrscheinlich bei der Suche nach Quartiermöglichkeiten für den Winter verirrt. Wenn sie es dann nicht mehr schaffen, den Weg hinaus zu finden, sterben die Fledermäuse schlimmstenfalls. Traurig nicht zuletzt deshalb, weil viele Fledermausarten auf der Roten Liste stehen.

Tipps zum Schutz von Fledermäusen

Damit Fledermäuse nicht durch gekippte Fenster in Wohnungen und Gebäude kommen, rät die Stadt Augsburg, die Fenster nachts nur zu öffnen, wenn davor Fliegengitter angebracht oder die Rollläden heruntergelassen sind.

Fledermäuse fliegen laut Stadt Augsburg oft im Trupp. So könnten gleich mehrere Tiere im Gebäude gefangen sein. Wer eine Fledermaus findet, sollte deswegen die Wohnung oder das Büro genauer absuchen, da die Tiere sich gerne in kleinsten Spalten und Nischen verstecken.

Abends und nachts hilft es, ein Fenster weit zu öffnen und das Licht auszumachen, damit die gefangenen Fledermäuse alleine wieder herausfinden. Tagsüber können die Fledermäuse mit Handschuhen und einem Handtuch eingefangen und in einem Karton mit Luftlöchern untergebracht werden. Am Abend können die Tiere dann draußen freigelassen werden.

Fledermaus-Hotline

Hilfe bekommen Sie auch von bayerischen Fledermausbetreuern und über den Fledermaus-Notruf des Landesbund für Vogelschutz.