Suche nach vermisstem Mädchen: "Wettlauf mit der Zeit"

Nächte haben Temperaturen um null Grad

Die vergangene Nacht war nicht ganz so kalt wie die vorherige, wo die Temperatur leicht im Minus lag. Trotzdem kann es im Wald oder am Berg um die Null Grad gehabt haben. Die Suche wird zum "Wettlauf mit der Zeit," so die Polizei. Die Hoffnung ist dennoch, das Mädchen unverletzt zu finden.

Vermisste reagiert bisher nicht auf Rufe

Eine Hoffnung wäre, dass sie sich unter einen Felsvorsprung oder in eine Höhle gerettet hat, um die Nacht zu überstehen. Aber niemand kann sagen, wie ein achtjähriges Kind in der Situation reagiert. Auf Rufe hat sich das Mädchen bisher nicht gemeldet. Das Gelände ist aber sehr weitläufig und weil es sich um ehemaliges tschechisches Niemandsland direkt an der Grenze handelt, auch unbesiedelt.

Zeugen sollen sich bei Polizeinotruf melden

Die Behörden riefen am Dienstag alle Bürger auf, die am Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr auf dem Berg Cerchov und in seiner Umgebung gewesen waren, sich umgehend beim Polizeinotruf zu melden. Auf tschechischer Seite riet die Polizei Freiwilligen davon ab, sich an der Suche zu beteiligen. Sollte sich das ändern, werde man sich melden. "Danke, dass ihr nicht gleichgültig seid", schrieb ein Sprecher bei Twitter.