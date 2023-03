Suche nach der verträglichsten Brenner-Trasse

Eine kalter, unfreundlicher Wind weht von Westen her über den Inn, als der Minister auf den Damm wandert. Bei Innleiten, einer kleinen Siedlung etwa zwei Kilometer nördlich von Rosenheim, soll die von der Bahn gewählte sogenannte Vorzugstrasse "violett" über eine 900 Meter lange Brücke den Inn queren und dann am Hochufer in den Tunnel Ringelfeld führen. Der wäre 5,5 Kilometer lang, würde das Gemeindegebiet von Stephanskirchen unterqueren und käme bei Eitzing wieder an die Oberfläche. Und genau hier kommt die Runde aus Vertretern von betroffenen Gemeinden, dem Landrat, Anwohnern und eben dem Minister aus München zusammen.

Sorge um das Trinkwasser in Stephanskirchen

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hört aufmerksam zu, als ein Bürgermeister nach dem anderen seine Bedenken und Hoffnungen vorträgt. Eingeladen zu dem Austausch hatte Karl Mair (Parteifreie Bürger Stephanskirchen), der Bürgermeister von Stephanskirchen. Seine Gemeinde ist in heller Aufregung, weil der von der Bahn geplante Tunnel das Trinkwassersystem gefährde, so Mair. Der Tunnel sei ohne Absprachen so verschoben worden, dass ein seit vielen Jahren geplantes Trinkwasserschutzgebiet durchschnitten würde, mit schwerwiegenden Folgen.