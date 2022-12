Mit Mahnfeuern gegen die Trasse "Limone"

CSU-Abgeordnete greifen Protest auf

Allen gemeinsam ist auch die Enttäuschung, dass die Bahn die sogenannte Bürgertrasse "Türkis" abgewiesen hat. Dieser Vorschlag aus den Reihen der "Bürgerinitiative Brennernordzulauf Landkreis Ebersberg" sieht den Ausbau der Bestandsstrecke um zwei weitere Gleise vor, mit massivem Lärmschutz, von dem dann auch die Bewohner von Aßling profitieren würden, durch deren Dorf die Strecke verläuft.

Dass diese Trasse von der Bahn zumindest in eine alternative Planung aufgenommen wird, dafür will sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz stark machen. Er ist zur Abschlusskundgebung in einen großen Stadel bei Niclasreuth gekommen und solidarisiert sich mit den Dorfbewohnern. Wie auch sein Parteifreund Thomas Huber. Er zeigt sich begeistert von der Mahnfeuer-Aktion. "Das ist ein klares Signal aus der Region an die Bahn und die Bundesregierung, dass hier alle zusammenstehen für eine bessere Lösung, und gegen eine billige und einfache Lösung", sagt der Landtagsabgeordnete.

Auf die Frage, ob nicht seine Partei für die Vorgaben, die der Bahn für den Bau des Brenner-Nordzulaufs gegeben wurden, mitverantwortlich sei, antwortet Huber, seines Erachtens gäben diese Vorgaben auch die Möglichkeit her, die Bestandsstrecke auszubauen. Die Bahn habe "Limone" von Anfang an gegen den Willen der Region durchsetzen wollen, und das werde man versuchen zu verhindern.