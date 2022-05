Brennertrasse: Flintsbach kämpft um weiteren Tunnel

"Ein paar Millionen mehr fallen nicht ins Gewicht"

Argumente, die der Bürgermeister von Flintsbach nicht gelten lässt. Seine Gemeinde wäre von den letzten paar Kilometern, die die neue Trasse im Inntal oberirdisch verlaufen soll, massiv betroffen. Stefan Lederwascher, CSU, sagt, bei einem solchen europäischen Milliardenprojekt würden zwei oder drei Kilometer Tunnel mehr keinen großen Unterschied machen. Es gehe um einen Bau, der auf 200 Jahre angelegt sei, da dürften ein paar Hundert Millionen Euro nicht ins Gewicht fallen. Lederwascher muss sich nahezu täglich mit der Brennertrasse befassen. Er steckt tief in den Einzelheiten der Planung drin. Die Stellungnahme des DZSF (Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung), eines eigenständigen Bundesinstituts, zu einem möglichen Tunnel Wildbarren hat er genau studiert. Das wichtigste Ergebnis aus seiner Sicht: "Sie haben nicht gesagt, dass es nicht geht." Die verantwortlichen Politiker müssten der Bahn den Auftrag geben, diesen Tunnel in die Planung aufzunehmen. Vor allem den Bundesverkehrsminister sieht er hier in der Pflicht. Er und andere Bürgermeister betroffener Gemeinden seien mit namhaften Experten im Gespräch, man analysiere die Argumente der Bahn genau. Lederwascher kündigt eine öffentliche Stellungnahme schon in den nächsten Tagen an. Der Bürgermeister will weiter für den Wildbarren-Tunnel kämpfen, für Natur und Umwelt im Inntal, für die betroffenen Menschen – wie Benno Schmid.

Kapazitäten auf der Bestandsstrecke

Auch der Bio-Bauer sieht einen solchen Tunnel als Königsweg für die Inntaler. Damit wäre eine der großen Lärmquellen komplett raus aus dem engen Raum. Aber, das ist ihm noch wichtig: Schmid sieht prinzipiell den Bedarf für eine neue Trasse nicht. Auf der bestehenden Strecke gebe es viel Raum für mehr Zugverkehr, sagt er. Und den würde er akzeptieren, auch wenn es nicht leicht wäre. Es führen täglich derzeit etwa 160 Züge an seinem Hof vorbei. Noch vor 15 Jahren seien es weit über 200 gewesen, so Schmid. Warum man nicht sofort anfängt und Lkw-Ladungen auf Güterzüge bringt, das kann er nicht verstehen. Wie zum Beweis warten wir, das BR-Team, beim Besuch seines Hofes geschlagene vier Stunden, bis endlich ein Güterzug Richtung Süden vorbeirauscht.