Defibrillator bedienen Erste Hilfe beim Herzstillstand

Ist der Patient bewusstlos und atmet nicht, dann sollten Sie sofort einen Notruf absetzen und dann mit der Wiederbelebung beginnen. In dieser Situation können Sie nichts falsch machen - außer eben nichts zu tun. Denn die ersten fünf Minuten nach einem Herzstillstand sind entscheidend, ob der Patient eine Chance hat, zu überleben. Gibt es noch weitere Umherstehende, bitten Sie auch diese um Mithilfe (zum Beispiel, um den Einsatzwagen an einem zentralen Ort zu lotsen).

Wenn der AED Sie anweist, den Patient nicht zu berühren, dann berühren Sie den Patient an keiner Stelle seines Körpers. Der Defibrillator analysiert in dieser Zeit den Herzrhythmus, also die elektrische Aktivität des Herzens. Diese kann schon durch winzige Impulse beeinflusst werden. Der Automat erkennt selbständig, ob er das Herz des Patienten mit Stromstößen wieder in Takt bringen muss oder nicht.