Streit ums ICE-Werk: Verkehrsausschuss im Landtag sucht Lösung

Es ist eine Frage, die sich nicht nur die Deutsche Bahn stellt, sondern auch manch außenstehender Beobachter: Wie lässt sich ein ICE-Instandhaltungswerk im Großraum Nürnberg transparent und erfolgreich auf den Weg bringen? Über diese Frage debattierte der Verkehrsausschuss des Landtages - und das in phasenweise recht aufgeheizter Stimmung. Das Gremium hatte zur Aussprache Fachexperten und Vertreter der Bahn geladen. Dabei wurde einige Kritik am Prozess der Standortfindung laut, die seit Oktober 2020 läuft.

Planungsexperte: "Frühzeitig alle Akteure an einen Tisch holen"

"Idealerweise bezieht man Menschen sehr frühzeitig ein, um nicht am Ende eine völlig andere Alternative präsentiert zu bekommen", sagt Wulf Hahn. Er ist Inhaber einer bundesweit tätigen Fachagentur für Verkehrs- und Umweltplanung aus dem hessischen Marburg. Es brauche ein regionales Dialogforum, bei dem alle Akteure aus der Region am Tisch sitzen, so der Gastredner im Ausschuss. Mit einem "transparenten Planungsprozess" und mit "Kriterien, die für alle nachvollziehbar sind" könne man vor Ort nach einer möglichst umweltverträglichen Lösung suchen, beschreibt Hahn ein Verfahren, das er derzeit bei einem Bahnplanungsprojekt in Hessen anwendet. Der Regionalplaner nennt solch ein Verfahren "den Königsweg", den er auch bei der Suche nach einem ICE-Werk-Standort im Raum Nürnberg für "zwingend erforderlich" hält.

Drei Standorte angemeldet – aber auch Alternative im Gespräch

Die Bahn möchte das geplante ICE-Werk mitsamt 450 neuen Arbeitsplätzen eigentlich gern 2028 in Betrieb nehmen. Doch noch steht der Standort dafür nicht fest. Die Auswahl ist zwar nach zwei großen Bürgerdialog-Runden von neun auf drei mögliche Flächen geschrumpft. Aber es ist unklar, ob nicht noch ganz andere Standorte in Frage kommen, wie seit kurzem etwa ein Teil des Nürnberger Hafens. Am 11. Februar hat die Bahn bei der Regierung von Mittelfranken jedenfalls drei hoch umstrittene Standorte zum Raumordnungsverfahren angemeldet: einmal das Gebiet eines alten Munitionslagers (Muna) in der Marktgemeinde Feucht, dann ein benachbartes Areal südlich davon und eine Fläche eines entlegenen Ortsteils der Stadt Roth. Alle drei Grundstücke sind bewaldet. Und gegen alle drei Gebiete regt sich massiver Protest von Anwohnern und Naturschützern.

Experte: Einmischung von Politikern sollte unterbleiben

Der vom Verkehrsausschuss geladene Experte Wulf Hahn sieht auch die Einmischung von Politikern kritisch – jedenfalls, wenn es nicht um vor Ort betroffene oder andere fachlich zuständige Politiker oder Politikerinnen geht. Das sollte bei solch komplexen Planungsverfahren "generell unterbleiben", meint Hahn. Er trifft damit einen Punkt, den auch mehrere Ausschussmitglieder der Opposition ansprechen. Sie stören sich am Verhalten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der hatte, unterstützt vom Bayerischen Forstministerium, klar gegen den von der Bahn favorisierten Nürnberger Standort Altenfurt-Fischbach Stellung bezogen, und später in einem öffentlich gewordenen Brief an einen CSU-Ortsverband auch den Standort südlich der Muna in Feucht infrage gestellt.