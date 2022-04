Streit über Kieselsteine auf einem Weg kursiert im Netz

Ein Foto von einem Zettel an einem Baum verbreitet sich gerade über die Sozialen Medien. Der Zettel hängt an einem Grundstück in Nesselwang. Darauf schreibt der Verfasser: "An den Denunziant, der sich bei der Gemeindeverwaltung über unseren nicht schön genug gekehrten Gehsteig beschwert hat: Wenn du nicht imstande bist unfallfrei auf Kieselsteinen zu laufen, dann hast du im Allgäu nichts zu suchen, denn hier ist nun mal ein gewisses Maß an Geländegängigkeit unabdingbar!"

Abschließend lädt er den Angesprochenen ein, sich gerne bei ihm zu melden, "dann können wir die Angelegenheit vor Ort ausdiskutieren!".