Streik im Handel fortgesetzt: Schwerpunkt in Sulzbach-Rosenberg

Im Tarifstreit im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi auch in Bayern am Montag wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Streikschwerpunkt in der Oberpfalz wird nach Gewerkschaftsangaben Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach sein.

Streiks bei "Stahlgruber" und "Norma"

Dort sind die Beschäftigten vom Logistikzentrum des KfZ-Teile Großhändlers "Stahlgruber" zum Streik aufgefordert. Es soll dort um acht Uhr eine Kundgebung geben. Auch die Beschäftigten des Norma-Zentrallagers in Regenstauf im Landkreis Regensburg sollen sich laut Verdi an den Streikaktionen beteiligen.

Gewerkschaft Verdi fordert höheren Stundenlohn

Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder 2,50 Euro mehr Stundenlohn. Zudem will sie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro im Monat erreichen. Für Einsteiger soll das Mindestgehalt bei 13,50 Euro in der Stunde liegen. Die separaten Tarifverhandlungen für den bayerischen Einzel- und Versandhandel, Groß- und Außenhandel und Buchhandel werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Die Angebote der Arbeitgeberverbände bewegten sich zuletzt laut Verdi zwischen 3 und 4 Prozent Entgelterhöhung in 2023. Zum Teil ergänzt würden die Angebote um Inflationsausgleichsprämien weit unter 1.000 Euro. Für das zweite Jahr boten die Arbeitgeber demnach Erhöhungen zwischen 2 und 2,4 Prozent. Alle Angebote hätten eine Laufzeit von 24 Monaten.