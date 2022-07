Stenografie im Landtag: "Es gibt genügend Stoiber-Nachfolger"

Gerade ist Volker Springwald zurück aus dem Plenarsaal im Bayerischen Landtag, blickt auf seine Notizen, es geht los. "Verehrte Kolleginnen und Kollegen - Komma", diktiert Springwald seiner Kollegin, die klackernd auf ihrer Tastatur tippt. "Genau das Gegenteil braucht das Handwerk - Ausrufezeichen."

Springwald ist Stenograf. An diesem Tag protokolliert er die 118. Plenarsitzung der aktuellen Legislaturperiode, durchs offene Fenster kommt warme Sommerluft. Bayerns Abgeordnete haben über die Bedeutung des Handwerks debattiert, Springwald saß im Plenum vor dem Rednerpult, wie immer. Die Wörter waren keine Herausforderung beim Stenografieren, sagt er. Der Redner, den er mitschreiben musste, sprach allerdings ziemlich flott. Laut Springwald ein genereller Trend: Sechs Fraktionen im Landtag, der Einfluss sozialer Netzwerke mit ihrer Schnipsel-Logik - die meisten Abgeordneten reden schneller als früher.

Landtags-Stenografen: An Plenartagen fast alle im Einsatz

Stenografie: Das weckt Erinnerungen an ein längst nicht mehr unterrichtetes Schulfach, an Sekretärinnen in den 70er-Jahren, an eine vergangene Zeit. Springwald, Anfang 50, hat das Stenografieren noch in der Schule lernen müssen. Irgendwann hat es ihn dann gepackt, seit gut dreißig Jahren arbeitet er im Landtag. Ob er ein fotografisches Gedächtnis hat? Springwald lächelt: "Ich denke mal, ich habe eins."

Schaden würde es jedenfalls nicht - zumindest beim Einprägen der zahlreichen Abkürzungen. Laut Duden handelt es sich bei der Stenografie um eine "Schrift mit verkürzten Schriftzeichen, die ein schnelles Mitschreiben ermöglichen". Das ist freilich sehr nüchtern ausgedrückt: Die Redeschrift der Stenografie, mit der Springwald und die anderen in kürzester Zeit ihre Zettel füllen, ist eine Kunst. Sehr viele Häkchen und Linien, ein Wort kann ein Strich sein oder weniger. Und alles wird notiert: Wortbeiträge, Applaus, Zwischenrufe.

Abgeordnete sofort erkennen - im Zweifel sogar an der Stimme

Heute gibt es noch ein paar hundert Stenografinnen und Stenografen in Deutschland, vor allem in den Parlamenten. Das Stellenprofil hat es in sich: Hochschulstudium, dazu exzellente Stenografie-Kenntnisse und Allgemeinbildung. Im Bayerischen Landtag umfasst das Stenografie-Team 13 Personen. Bei Plenarsitzungen sind alle im Einsatz, alle zehn Minuten wechseln sie sich ab.

Um Zwischenrufe zuordnen zu können, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stenografischen Diensts alle Abgeordneten sofort erkennen. Häufig können sie das an der Stimme. Wenn sie zurück sind im Büro, nach ihren Zehn-Minuten-Intervallen im Plenarsaal, geht es konzentriert weiter. Heißt: Springwald schaut auf sein Stenogramm, hört zum Abgleich die Tonaufnahme - und hält die Worte fest, die sonst verhallen würden.

Flüchtigkeitsfehler werden einfach korrigiert

Schon vier Stunden nach Sitzungsschluss steht das vorläufige Protokoll in der Regel online. Im Anschluss können die Abgeordneten drüberlesen, ob sie richtig wiedergegeben werden. Beim Protokollieren wird auch sprachlich geglättet: Wenn eine Rede konfus war oder Flüchtigkeitsfehler enthielt wie "nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1954".

Übrigens: Welche Redner sie mögen und welche nicht, darüber wird geschwiegen in der stenografischen Abteilung im vierten Stock des Landtags. Berufsgeheimnis. Das gilt auch für die Spitznamen, die manche Abgeordnete hier intern haben. Unterschiede werden aber ohnehin nicht gemacht: "Man will natürlich keinen Redner bloßstellen", sagt Springwald.

Bayerisches Team hat Bundespokalschreiben gewonnen

Man könnte Menschen wie ihn "Chronisten der Demokratie" nennen. Stenografie kann aber auch ein Wettbewerb sein: Im Dezember gewann das bayerische Team das 32. Bundespokalschreiben. Aus dem Landtags-Team für Bayern am Start waren unter anderem Springwald – und Tanja Benker. Sie stenografiert seit gut zwei Jahren im Landtag. Bald nach ihrem Start kam Corona.

"Man hat nur von oben geschrieben, von den Zimmern – und war überhaupt nicht nah dran an den Abgeordneten, an der ganzen Stimmung im Saal", sagt Benker im Rückblick. "Ein ganz anderes Arbeiten" sei das jetzt, seit sie wieder in den Plenarsaal können. "Und es ist auch ein ganz anderes Protokoll, das entsteht."