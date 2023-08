Staus und Wartezeiten zum Ferienende vorhergesagt

Der ADAC hat Urlaubsrückkehrer vor einer zähen und staureichen Heimreise gewarnt. Vor allem Autobahnen in Süddeutschland seien stark belastet, teilte der Automobilklub in seiner aktuellen Stauvorschau mit. Am Ende dieser Woche gehen in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie im Norden der Niederlanden die Ferien zu Ende. Bayern und Baden-Württemberg folgen eine Woche später.

Staus werden auch auf der Durchreise Richtung Österreich entstehen, denn in den österreichischen Bundesländern Burgenland, Wien und Niederösterreich enden ebenfalls die Ferien. In den übrigen Ländern ist es eine Woche später so weit.

Baustellen nehmen wieder zu

Neben dem Rückreiseverkehr werden dem ADAC zufolge auch Staus wegen des Berufsverkehrs wieder zahlreicher auftreten. Größte Verkehrsbremse bleiben aber vor allem die Baustellen. Dort wird gegen Ende der Sommerferien wieder mehr gebaut.