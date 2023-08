ADAC erwartet auch nächstes Wochenende viele Staus

Auch am nächsten Wochenende brauchen Autofahrer viel Geduld. Der ADAC rechnet mit "sehr vielen und langen Staus". Weil in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und in Teilen der Niederlande bald die Sommerferien enden, dürften viele Autofahrer auf dem Heimweg sein.

Besonders im Fokus: A3-, A8-, A93-Grenzübergänge

Die Rede ist von einem der verkehrsreichsten Wochenenden der Sommerreisesaison. Besonders hoch ist die Staugefahr demnach an den bayerischen Grenzübergängen der A3 zwischen Linz und Passau, der A8 zwischen Salzburg und München sowie der A93 zwischen Kufstein und Rosenheim.

Zusätzliche Reisende wegen Mariä Himmelfahrt

In Bayern und im Saarland steht außerdem am 15. August Mariä Himmelfahrt an. Viele werden den Feiertag für ein verlängertes Wochenende und einen Kurzurlaub nutzen.

In Italien heißt dieser Feiertag "Ferragosto". Dann dürften besonders viele Italiener in Richtung Meer unterwegs sein - volle Straßen inclusive. Wer kann, solle laut ADAC deshalb die An- oder Abreise mit dem Auto am besten in die Wochenmitte verschieben.

Auch Baustellen machen das Autofahrer-Leben schwer

Nach wie vor machen in Bayern etliche Baustellen den Autofahrern zu schaffen. Meist stehen weniger Fahrspuren zur Verfügung, die dann auch noch schmäler sind als sonst. Trotz der Geschwindigkeitsbeschränkungen sind hier Unfälle nicht selten. Die Polizei weist darauf hin, dass Autofahrer auch in diesem Falle im Baustellenbereich eine Rettungsgasse bilden müssen.