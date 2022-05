Stau im Raum Regensburg nach tödlichem Unfall auf A3

Ein schwerer Unfall ist am Dienstagmorgen auf der A3 bei Regensburg passiert. Ein Auto fuhr nach der Anschlussstelle Rosenhof aus unklaren Gründen in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Der 44-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Straubing-Bogen wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Stau auch auf den Ausweichstrecken

Wegen des Unfalls musste die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg bis etwa 11.15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde bei Rosenhof ausgeleitet. Erst ab Regensburg-Ost konnte die A3 wieder benutzt werden. Der Rückstau zog sich bis Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen. Ausweichverkehr sorgte für volle Straßen in Regensburg und im östlichen Umland. Die Polizei riet dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Verkehr, der in Rosenhof von der A3 geleitet wurde, musste über die B8 und die Regensburger Osttangente wieder zur Autobahn fahren. Viele fuhren auch über Barbing, Donaustauf und Tegernheim nach Regensburg, um dort wieder auf die B8 und später die A3 zu gelangen.

Gutachter muss Unfallursache klären

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro, so die Polizei.