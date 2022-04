Merkwürdiger Unfall auf A3 bei Sinzing sorgt für Stau

Einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3 bei Sinzing meldete die Verkehrspolizei Regensburg am frühen Donnerstagmorgen. Doch wie viele Fahrzeuge an dem Unfall wirklich beteiligt waren und was genau passiert war, das ist laut Polizei bis jetzt immer noch nicht klar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es gab aber einen kilometerlangen Stau in Richtung Regensburg.

Unfallhergang noch völlig unklar, keine Verletzten

Ein Auto mit vier Insassen war laut Polizei nach dem Unfall stark beschädigt auf der linken Fahrspur liegen geblieben. Da keiner der vier Insassen Deutsch oder Englisch sprach, war es für die Polizisten am Unfallort schwierig den genauen Ablauf des Unfalls zu klären. Angeblich soll ein Laster an dem Unfall beteiligt gewesen sein, der aber offenbar weitergefahren war.

Verworrene Situation

Ein weiterer Autofahrer vor Ort gab an, dass ihm das Fahrzeug mit den vier Insassen hinten ins Heck gefahren sei. Die Polizisten konnten aber eigenen Angaben zufolge keinen Schaden am Heck seines Autos feststellen.

Hinzu kam, dass auch noch ein weiteres Fahrzeug die linke Fahrspur blockierte. Das Auto ließ sich nicht mehr starten, so der Polizeisprecher.

Kilometerlanger Stau im Berufsverkehr

Die Polizei leitete den Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbei. An der stark frequentierten Autobahn bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr schnell ein langer Stau in Richtung Regensburg. Nach über zwei Stunden konnte die Autobahn schließlich wieder freigegeben werden.