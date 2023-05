Start in eine problematische Saison: Immer mehr Freibäder öffnen

Trotz der eher durchwachsenen Wetterprognose startet vielerorts in Oberfranken am Wochenende die Freibadsaison.

Bayreuth: Aktionstag am Muttertag

Das Kreuzsteinbad in Bayreuth öffnet am Samstag erstmals seine Türen und hat gleich am Sonntag einen Aktionstag: Mütter und deren Kinder können umsonst baden, so der Pressesprecher der Stadtwerke Bayreuth Jan Koch. Generell sind die Eintrittspreise in diesem Jahr gestiegen. Das Tagesticket kostet nun fünf Euro (vormals 4,30 Euro), für Kinder 2,80 Euro (vormals 2,40 Euro). Verantwortlich hierfür seien die gestiegenen Kosten – wie etwa für Material oder Energie, so Koch im BR-Gespräch. Die Wassertemperatur liegt bei 23 Grad. Mit der Öffnung des Kreuzsteinbades wird das Bayreuther Stadtbad für die Öffentlichkeit geschlossen. Die dortigen Badeaufsichten werden im Freibad benötigt.

Zeitgleich mit dem Kreuzsteinbad öffnet erstmals seit drei Jahren wieder das Freiluftbad in der Bürgerreuth. Das Besondere: Es ist ein Bad ohne Wasserbecken – dafür aber mit Kneippanlage.

Coburg: Energie aus dem Blockheizkraftwerk

In Coburg öffnet das städtische Aquaria-Freibad voraussichtlich am 20. Mai. Der Termin sei allerdings noch abhängig vom Wetter, so Betriebsleiter Jörn Kirchner. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zur Vorsaison gleich geblieben, die Öffnungszeiten wurden um eine Stunde verlängert. Das Bad hat täglich zwischen 10 Uhr und 20 Uhr geöffnet.

Schwimmkurse werden von der VHS und Vereinen angeboten, allerdings nur im Hallenbad. Beheizt werden die Becken mit Energie aus einem Blockheizkraftwerk.

Kronach: Längerer Öffnungszeiten

Auch in Kronach öffnet das städtische Freibad "Crana Mare" am Samstag. Ralf Deuerling, Meister für Bäderbetriebe der Stadt Kronach, sagte auf Nachfrage von BR24, die Eintrittspreise seien zuletzt im Mai des vergangenen Jahres angepasst worden, seitdem sind sie gleich geblieben. Eine Saisonkarte für das Freibad kostet für Erwachsene 80 Euro, für Schüler 40 Euro. Beheizt wird das Becken mit Energie aus einer Solarabsorberanlage auf dem Dach.

Die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet, werktags findet zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr das Frühschwimmen statt, zwischen 9 Uhr und 20 Uhr der normale Badebetrieb. Am Wochenende und an Feiertagen hat das Freibad zwischen 9 Uhr und 20 Uhr geöffnet.

Neueröffnung in Zell im Fichtelgebirge

Münchberg, Rehau, Naila, Oberkotzau und Bad Steben öffnen am Samstag, das Freibad in Hof erst nach Pfingsten. In Zell i.F. am Waldstein wurde das Freibad komplett saniert - dank eines Bundesförderprogramms. Nach zwei Jahren Bauzeit ist am 17. Juni eine große Neueröffnung geplant. Auch in Wunsiedel wartet man noch ab bis Pfingsten.

Bademeister und Rettungsschwimmer gesucht

Zum Start in die neue Saison habe man in Bayreuth zwar Bademeister und Badeaufsichten finden können, die Situation sehe gut aus, aber nicht rosig, so Jan Koch. "Wir könnten noch Unterstützung gebrauchen und würde uns sehr über weitere Bewerbungen freuen."

Auch in Kronach hat man Personalprobleme: Beim Stammpersonal sei das Bad noch "halbwegs gut aufgestellt", schwieriger werde es bei den Rettungsschwimmern für die Saison, so Ralf Deuerling.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Coburg: Für die Saison könnte die Personalplanung aufgehen, generell sei es aber nach wie vor schwierig, geeignetes Personal für Rettungsschwimmer und die Wasseraufsicht zu bekommen, so Jörn Kirchner.