Starlink-Satelliten am Chiemgauer Morgenhimmel

Fast 50 neue Satelliten Ende Januar ins All gestartet

Aufgenommen worden sind die Bilder laut Reiter gegen sechs Uhr im Aschauer Ortsteil Höhenberg, auf Höhe des Cafés Pauli. Fast 50 neue Starlink-Satelliten seien Ende Januar 2022 ins All gestartet, aber nach und nach werden sie verblassen und dann wohl nicht mehr so gut zu sehen sein, so Herbert Reiter.